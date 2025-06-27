Bursa'da bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi İznik Gölü sahil yolu üzerinde dün akşam saatlerinde, yol kenarında hareketsiz yatan birini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemede kimliği belirsiz kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.