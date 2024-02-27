Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları

Ardı ardına paylaşımda bulunan Burcu Biricik, daha sonra da bu karesini yayımladı. Hamilelik fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Biricik'e; Merve Dizdar, Demet Evgar, Pınar Deniz, Enis Arıkan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.