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        Haberler Magazin Burak Yörük: Aşkımızdan mahvolduk - Magazin haberleri

        Burak Yörük: Aşkımızdan mahvolduk

        Oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile olan mutluluk dolu anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 22:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 22:16
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        "Aşkımızdan mahvolduk"
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        Bir süredir aşklarını sürdüren oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyarak evlilik teklifinde bulunmuştu.

        Sosyal medyada mutluluk dolu anlarını paylaşmaya devam eden oyuncu, son olarak yeni bir fotoğraf daha ekledi. Burak Yörük, paylaşımına; "Ne diyeyim sana ben be, artık aşkımızdan mahvolduk." notunu düşerek duygularını dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burak Yörük
        #Tuana Yılmaz

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