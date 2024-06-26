Burak Sergen: Mutluluğun fotoğrafları
Yaklaşık bir ay önce evlenen Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen'in balayı tatili devam ediyor. İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan çift yeni fotoğraflar paylaştı
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Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban Sergen ile evlenmişti.
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Ünlü oyuncu, Gizem Şağban Sergen ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuştu.
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Çiftin, balayında öncelikle yurt içi seyahatleri ardından da yurt dışı seyahatleri olacağı öğrenilmişti.
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Burak Sergen ve eşi, Ege koylarındaki tekne gezisinin ardından rotalarını İspanya'ya çevirmişti.
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Eşiyle Barcelona'ya giden ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.
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Burak Sergen yayımladığı karelere, "Mutluluğun fotoğrafları" notunu düştü.
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Ünlü oyuncu, ayrıca fotoğraflara nazar boncuğu emojisi de ekledi.