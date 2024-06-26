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        Haberler Magazin Burak Sergen balayında: Mutluluğun fotoğrafları - Magazin haberleri

        Burak Sergen: Mutluluğun fotoğrafları

        Yaklaşık bir ay önce evlenen Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen'in balayı tatili devam ediyor. İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan çift yeni fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:40
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          Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban Sergen ile evlenmişti.

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          Ünlü oyuncu, Gizem Şağban Sergen ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuştu.

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          Çiftin, balayında öncelikle yurt içi seyahatleri ardından da yurt dışı seyahatleri olacağı öğrenilmişti.

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          Burak Sergen ve eşi, Ege koylarındaki tekne gezisinin ardından rotalarını İspanya'ya çevirmişti.

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          Eşiyle Barcelona'ya giden ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

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          Burak Sergen yayımladığı karelere, "Mutluluğun fotoğrafları" notunu düştü.

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          Ünlü oyuncu, ayrıca fotoğraflara nazar boncuğu emojisi de ekledi.

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