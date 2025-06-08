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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 8 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        8 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Final maçını kazanan takım, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olacak. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı da bu akşam oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 8 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:18
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        • 1

          Liglerin sona ermesinin ardından gözler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara çevrildi. 8 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Portekiz İspanya maçının kazananı şampiyon olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        • 2

          UEFA ULUSLAR LİGİ ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

          UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.

          Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA BUGÜN OYNANACAK

          Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında TSİ 16.00'da karşılaşacak.

        • 4

          MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Uluslar Ligi Final

          22.00 Portekiz-İspanya (EXXEN ve TV8)

        • 5

          UEFA Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı

          16.00 Almanya-Fransa (EXXEN ve TV8)

        • 6

          Hazırlık Maçı

          20.00 Türkiye U21-Arnavutluk U21 (ASpor)

        • 7

          Bosna Hersek 2. Ligi

          18:30 Zvijezda Gradacac-TOSK Tesanj

          18:30 Gorazde-Tomislav

          18:30 Jedinstvo Bihac-Vis Simm-Bau

          18:30 Celik-Gradina Srebrenik

          18:30 Radnicki Lukavac-Bratstvo Gracanica

          18:30 Travnik-Buducnost Banovici

          18:30 Gornji Rahic-Tuzla City

          18:30 Radnik Hadzici-Stupcanica Olovo

        • 8

          İspanya La Liga 2

          19:30 Racing Santander-Mirandes

        • 9

          Güney Kore 2. Ligi

          13:00 Gimpo Citizen-Cheonan City

          13:00 Incheon United-Bucheon

          Ukrayna 2. Ligi

          12:00 Podillya-Khmelintskyi-Kolos Kovalivka 2

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