Bugünkü maçlar 8 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
8 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Final maçını kazanan takım, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olacak. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı da bu akşam oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 8 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Liglerin sona ermesinin ardından gözler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara çevrildi. 8 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Portekiz İspanya maçının kazananı şampiyon olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
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UEFA ULUSLAR LİGİ ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
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ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA BUGÜN OYNANACAK
Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında TSİ 16.00'da karşılaşacak.
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MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi Final
22.00 Portekiz-İspanya (EXXEN ve TV8)
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UEFA Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı
16.00 Almanya-Fransa (EXXEN ve TV8)
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Hazırlık Maçı
20.00 Türkiye U21-Arnavutluk U21 (ASpor)
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Bosna Hersek 2. Ligi
18:30 Zvijezda Gradacac-TOSK Tesanj
18:30 Gorazde-Tomislav
18:30 Jedinstvo Bihac-Vis Simm-Bau
18:30 Celik-Gradina Srebrenik
18:30 Radnicki Lukavac-Bratstvo Gracanica
18:30 Travnik-Buducnost Banovici
18:30 Gornji Rahic-Tuzla City
18:30 Radnik Hadzici-Stupcanica Olovo
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İspanya La Liga 2
19:30 Racing Santander-Mirandes
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Güney Kore 2. Ligi
13:00 Gimpo Citizen-Cheonan City
13:00 Incheon United-Bucheon
Ukrayna 2. Ligi
12:00 Podillya-Khmelintskyi-Kolos Kovalivka 2
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