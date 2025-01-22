Bugünkü maçlar 22 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Bugünkü maçlar 22 Ocak 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Bugün İngiltere Championship, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Bugünkü maç programı belli oldu. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid, Salzburg ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2025 Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maç takvimi…
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22 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün İngiltere Championship, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak Çarşamba bugünün Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maç takvimi…
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22 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor.
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başlayacak.
Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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22 OCAK UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz) - TRT 1
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa) - Tabii Spor
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya) - TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya) - Tabii Spor 1
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor 2
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya) - Tabii Spor 3
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tabii Spor 4
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre) - Tabii Spor 5
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22 OCAK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Bilbao 18.30
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İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 Leeds United-Norwich
22:45 Portsmouth-Stoke City
22:45 S. Wednesday-Bristol City
23:00 Plymouth-Burnley
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