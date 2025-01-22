22 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün İngiltere Championship, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak Çarşamba bugünün Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maç takvimi…