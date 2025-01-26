''Bugün kandil mi, ne kandili?'' soruları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İslam’da Müslümanların ibadet etmek için Allah’a yöneldikleri gün ve geceler vardır. Halk arasında ‘’üç aylar’’ olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit kandilleri ile Kadir Gecesi, Müslümanlar için önemli günlerdir. Regaip’in ardından gelen Miraç Kandili tarihi 2025 araştırılmaya başlandı. Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, ''Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Bugün kandil mi, 26 Ocak Pazar ne kandili?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...