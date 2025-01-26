Miraç Kandili duası Arapça-Türkçe okunuşu | Diyanet ile Miraç Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Yılın ikinci kandili geldi çattı. Hz. Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan bu gece için kandil ibadetleri yapılmaya başlandı. Miraç Kandili duası Arapça ve Türkçe okunuşu bu mübarek geceyi dua ederek geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki Miraç Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Miraç Kandili duası okunuşu ve meali…
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Miraç Kandili duası okunuşu ve anlamı araştırılmaya başlandı. Hz Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. "İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor. İslam alemi için oldukça mühim olan bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, kandil gecesi ibadetleri araştırması yapıyor. Peki, Diyanet ile Miraç Kandili okunacak dualar ve sureler nelerdir, kandil duası nasıl edilir? Miraç Kandili duası Arapça ve Türkçe okunuşu…
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
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MİRAÇ GECESİNDE 5 VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.
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MİRAÇ KANDİLİ DUASI
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
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EY ÇARESİZLER ÇARESİ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!
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MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR
"Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)
"Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)
"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)
"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)
"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)
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"Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)
"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)
"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)
"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)
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İsra Suresi
Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)
Hz. Yunus'un Duası
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin
Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden (kendine zulmedenlerden) oldum!
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MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli.
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
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MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.
Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
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