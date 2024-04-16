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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 17 Nisan Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 17 Nisan Çarşamba hava durumu

        Türkiye'de sıcaklıklar giderek artıyor. Yaz aylarına doğru yaklaşırken güneş daha fazla etkisini gösterecek ancak bu zamana kadar zaman zaman Nisan yağmurları etkili olacak. İşte, 17 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:14
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        • 1

          Nisan'ın keyfini çıkaran Türkiye yavaş yavaş yaza doğru hazırlanıyor. Hava sıcaklıkları giderek daha da artacak ancak yarın, sıcaklara rağmen birkaç şehirde yağış bekleniyor. İşte, 17 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (17 NİSAN ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu; güneş, bulutların arkasına gizlenecek. Sıcaklıklar ise 19 ile 24 derece arasında değişecek.

          İzmir bugün için 28 derece ancak meteoroloji vatandaşları gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıyor.

          Ankara bugün iki büyük şehrin aksine güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Açık gökyüzü altında sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BUGÜN (17 NİSAN ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün Türkiye Nisan ayına uygun bir şekilde sıcak olacak. Ancak Marmara ve Ege'de yağış bekleniyor. Hatta bazı şehirlerde yağış, gök gürültülü olarak yağacak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN UYARI!

          Meteoroloji bugün için Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

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