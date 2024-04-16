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        Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak ve kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 2023 - 2024 dönemi yaz tatili tarihi: 2024 Yaz tatili ne zaman?

        Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2024 takvimi ile Yaz tatili ne zaman, karnelerin veriliş tarihi belli mi?

        MEB okulların kapanış ve yaz tatilinin başlangıç tarihini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların kapanacağı gün için geri sayıma başladı. Ramazan Bayramı ile Nisan ayı ara tatili birleşmişti. Öğrenciler 15 Nisan Pazartesi itibariyle okullarına geri döndü. İkinci dönemin başlamasıyla yeni döneme girildi. Peki Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? MEB 2023 - 2024 dönemi yaz tatili tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:12
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        • 1

          Okullar ne zaman kapanacak? İkinci döneme girilmesiyle yaz tatili iple çekiliyor. Öğrenciler 9 günlük tatilinin ardından 15 Nisan’da okula döndü. Karnelerini alan öğrenciler uzun bir yaz tatili sürecine girecek. Milyonlarca vatandaş ‘’ MEB 2024 yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek, okullar kapanış tarihi ne zaman?’’ sorsuuna yanıt arıyor. İşte ara tatilin sona ereceği tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

          Bu yıl okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

        • 3

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 4

          2023-2024 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

          Okulların açılması 11 Eylül 2023

          Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023

          Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

          İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024

          2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

          Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024

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