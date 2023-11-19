Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 19 Kasım Pazar günü maçları...
Futbolda milli ara heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. İşte, futbolseverlerin heyecanla araştırdığı 19 Kasım Pazar günü karşılaşmalarının programı...
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Haftanın son gününün başlamasıyla beraber günü evinde geçirmeyi düşünen futbolseverler, bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Euro 2024 yolunda birbirinden karşılaşmaların oynanacağı günde, İspanya ve Portekiz gibi devler de sahne alacak. İşte, 19 Kasım Pazar gününün maç listesi...
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18 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
EURO 2024 ELEMELERİ
A Grubu
22.45 İspanya Gürcistan
22.45 İskoçya Norveç
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F Grubu
20.00 Belçika Azerbaycan
20.00 İsveç Estonya
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- 4
G Grubu
17.00 Macaristan Karadağ
20.00 Sırbistan Bulgaristan
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J Grubu
22.45 Portekiz İzlanda
22.45 Bosna Hersek Slovakya
22.45 Lihtenştayn Lüksemburg