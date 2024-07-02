Bu bitkiler minik dostunuza zarar verebilir! İşte kediler için zararlı ev bitkileri...
Minik dostunuz yaramazlığın dozunu kaçırıyor ve bir yolunu bulup ev bitkilerinizle oynamaya bayılıyor değil mi? Kedilerin inatçı tavırları çoğu zaman sevimli görüntülere neden olsa da bitkilerle oynaması bazen can sıkıcı sonuçlar doğurabilir çünkü bazı ev bitkileri kediler için zararlıdır.
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Mutluluk nedir, mutlu bir yaşam sürmenin sırrı nedir bilemeyiz ama yaşamın her anında bizden başka canlılarla temas ediyor almak daha anlamlı bir yaşam sürmemize yardım ediyor, o kesin.
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Evimizi çevreleyen bitkiler ve sevgiyi paylaştığımız evcil hayvanlarımız hayatımızı güzelleştiriyor ama ikisi aynı anda bazen terslikler yaşanmasına da neden olabiliyor.
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Bitkiler dünyası başlı başına incelenmesi gereken bir dünya. Hangi bitki nasıl bakılır, nasıl çoğaltılır bunlar hep emekle öğrenilmesi gereken şeyler. Ancak öğrenilmesi gereken bir şey daha var, o da özellikle evcil hayvan besleyenlerin evinde bulundurmaması gereken bitkilerin olduğu.
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Evet, böyle söyleyince kulağa biraz garip, biraz da korkutucu geliyor. Ancak bitkilerin bazıları zehirli olabilir. Bazıları ise bizim için bir sorun teşkil etmese bile evcil hayvanlar için zehirli olabilir. Özetle, bir kediniz varsa evinizde büyüteceğiniz bitkileri dikkatle seçmeniz gerekiyor. İşte kedisi olanların evinden uzak tutması gereken bitkiler...
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KAUÇUK BİTKİSİ
Hemen her evde rastlayabileceğiniz oldukça popüler bu salon bitkisi kediniz için zararlıdır. Kediniz kauçuk bitkisine temas ettiği zaman temas ettiği yerler tahriş olur. Ağzı şişer, kusmaya başlar ve ishal olur.
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SALON SARMAŞIĞI
Latince ismi Epipremnum aureum, İngilizcesi Golden Pothos. Biz onu Salon Sarmaşığı adıyla biliyoruz. Bu bitki kediniz için zehirlidir. Kediniz salon sarmaşığından yerse ağız boşluğunda yaralar meydana gelir. Yutkunmakta güçlük çekip kusmaya başlar ve iştahı azalır.
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DİFENBAHYA
Orijinal ismi Dieffenbachia. Kedileriniz ve köpekleriniz için oldukça tehlikeli kabul edilen diğer bitkimiz de Difenbahya maalesef. Ancak bu bitkiye bir virgün daha koymak lazım, Difenbahya; bebekler için de tehlikeli ve zararlı. Difenbahya, yutkunma ve yeme içme zorluklarının; iştahsızlık ve kusmanın yanında bilinçsizlik, yüze patiyle vurmak gibi sonuçlar da doğurur.
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ALEO VERA
Aleo vera, sağlıklı kozmetik ve doğal bakım ürünlerinin vazgeçilmez maddesi olsa da evcil hayvanlarınız için zararlıdır. Evcil hayvanınız aleo vera bitkisini ısırdığında kusabilr, ishal olabilir, iştahını kaybeder, depresyona girebilir. Ayrıca titremeye de başlayabilir...
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SİKLAMEN
Renkli çiçekleriyle siklamenin kedinize zarar vereceğini hiç düşünmezdiniz değil mi? Maalesef veriyor... Siklamen bitkisini -özellikle köklerini- çiğneyen kediniz zehirlenebilir hatta çok fazla çiğnemişse kalp problemleri bile meydana gelebilir. Kedi ve köpeklerde ölümcül zararları olan siklamene karşı dikkatli olmalısınız.
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PAŞA KILICI
Paşa kılıcı ya da Snake Plant, evlerde sıkça karşımıza çıkan bu bitki de kediler için toksik bitkiler arasında yer alıyor. Bu bitki, genel zehirlenme belirtilerinin yanında dil, göz ve dudaklarda şişkinliğe de neden oluyor. Aman dikkat...
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KASIMPATI
Kasımpatları bahçeniz için renkli bir seçenek olabilir, ancak kedileriniz için pek de faydalı değil. Hatta açıkça söyleyebiliriz, bu güzel çiçekler kedileriniz için zararlı. Kedinizde dermatit ve hipersalivasyon meydana getirme ihtimali var.
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KALADYUM BİTKİSİ
Kalp şeklindeki büyük yapraklarıyla oldukça estetik bir görünüşe sahip olsa da eğer evinizde kedi varsa kaladyum tercih etmeseniz daha iyi olur... Kediniz için zehirli etkileri olan bu bitki kedinizin nefes almakta güçlük çekmesine, boğazının şişmesine neden olabilir.
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LALE
Yüzlerce yıldır bahçelerimizi süsleyen laleler maalesef kediler için zararlı bitkilerden biri. Lalelerin özellikle soğan tarafı oldukça toksik belirtiler yaşanmasına neden oluyor... Kediniz lale soğanı yerse ölümcül sorunlar meydana gelebilir.
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