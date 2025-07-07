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        Haberler Bilgi Ekonomi Bu ay kaç şirket temettü veriyor? 2025 Temmuz temettü takvimi ile temettü ödeme tutarı ve hesaba yatacağı tarih

        Bu ay kaç şirket temettü veriyor? 2025 Temmuz temettü takvimi

        2025 Temmuz ayı, Borsa İstanbul'da temettü odaklı yatırımcılar için hareketli geçiyor. Açıklanan güncel verilere göre, bu ay içinde toplam 21 şirketin kesin olarak kâr payı dağıtacağı netlik kazandı. Temettü ödemeleri, özellikle düzenli nakit akışı hedefleyen yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sunarken, uzun vadede sermaye büyümesi hedefleyen stratejilere de katkı sağlıyor. İşte, Temmuz temettü takvimi ve temettü tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:09
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        • 1

          Temmuz 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü dönemi hız kesmeden devam ediyor. Bu ay, birçok şirket yatırımcılarını sevindirerek kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Güncel verilere göre, 20’den fazla firma temettü ödeme takvimine dahil olurken, hisse başına dağıtılan temettü tutarları 70 TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor. Özellikle uzun vadeli pasif gelir stratejisi güden yatırımcılar için bu gelişmeler portföylerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. İşte, Temmuz temettü takvimi...

        • 2

          2025 TEMMUZ TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: LILAK

          Temettü tutarı: 1,2750 TL

          Tarihi: 01.07.2025

          Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: YAPRK

          Temettü tutarı: 0,3400 TL

          Tarihi: 01.07.2025

        • 3

          Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: MHRGY

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 01.07.2025

          Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: KCAER

          Temettü tutarı: 0,0732 TL

          Tarihi: 02.07.2025

        • 4

          Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

          BIST kodu: ISDMR

          Temettü tutarı: 0,2125 TL

          Tarihi: 04.07.2025

          Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

          BIST kodu: EREGL

          Temettü tutarı: 0,2125 TL

          Tarihi: 04.07.2025

        • 5

          Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

          BIST kodu: KONTR

          Temettü tutarı: 0,0262 TL

          Tarihi: 08.07.2025

          Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: BOBET

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 08.07.2025

        • 6

          Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft

          BIST kodu: DOCO

          Temettü tutarı: 77,3034 TL

          Tarihi: 14.07.2025

          Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: KLSYN

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 14.07.2025

        • 7

          Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: GENTS

          Temettü tutarı: 0,1275 TL

          Tarihi: 16.07.2025

          Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: BASGZ

          Temettü tutarı: 1,7000 TL

          Tarihi: 18.07.2025

        • 8

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.07.2025

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          BIST kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.07.2025

        • 9

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.07.2025

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 0,6622 TL

          Tarihi: 23.07.2025

        • 10

          Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: VESBE

          Temettü tutarı: 0,0373 TL

          Tarihi: 24.07.2025

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,5000 TL

          Tarihi: 25.07.2025

        • 11

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          BIST kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 29.07.2025

          Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: BIGCH

          Temettü tutarı: 0,6196 TL

          Tarihi: 31.07.2025

          Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: SANFM

          Temettü tutarı: 0,0425 TL

          Tarihi: 31.07.2025

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