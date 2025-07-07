Temmuz 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü dönemi hız kesmeden devam ediyor. Bu ay, birçok şirket yatırımcılarını sevindirerek kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Güncel verilere göre, 20’den fazla firma temettü ödeme takvimine dahil olurken, hisse başına dağıtılan temettü tutarları 70 TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor. Özellikle uzun vadeli pasif gelir stratejisi güden yatırımcılar için bu gelişmeler portföylerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. İşte, Temmuz temettü takvimi...