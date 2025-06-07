Borsada hissesi bulunan yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimi, Haziran ayında da yoğunluğunu sürdürüyor. 2024 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kâr doğrultusunda temettü dağıtma kararı alan birçok şirket, ödeme tarihlerini ve tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, Haziran ayı boyunca temettü ödemeleri firmanın ödeme takvimine göre yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte, 2025 Haziran ayına ait güncel temettü takvimi ve detaylı ödeme bilgileri…