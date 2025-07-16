Bruno Petkovic resmen Kocaelispor'da!

Kocaelispor, Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Kocaelispor, yaptığı yazılı açıklama ile Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını açıkladı.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+ 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

REKLAM advertisement1

No one can hold you back! pic.twitter.com/LSZxogh54W — Kocaelispor (@Kocaelispor) July 16, 2025