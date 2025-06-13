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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 13 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Haziran Cuma BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Küresel piyasalarda ve Borsa İstanbul'da, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, İsrail ve İran gerilimin daha da artacağına yönelik beklentiler risk algısını yükseltti. Bu kapsamda haftanın kapanış gününe yüzde 3,71 düşüşle 9.166,80 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybıyla 9.311,88 puandan tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 13 Haziran Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:36
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        • 1

          Haftanın son iş gününde Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 düşüşle 9.311,88 puandan tamamladı. Yaşanan düşüşün ardından, yatırımcılar borsanın neden düştüğüne yönelik araştırmalarını hızlandırdı. İsrail İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken Borsa İstanbul'u da etkiledi. Peki, "Borsa neden düştü? 13 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,7 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti.

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş toprak oldu.

        • 3

          Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, BIST 100 endeksine de yansıdı.

        • 4

          Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        • 5

          AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

          Cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

          Kaynak: AA

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