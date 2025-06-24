Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!

        Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Antalya'da, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna atan sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Sanığın temyiz başvurusunu reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da aralarında ticari ilişkileri bulunan iki kişiden biri, diğerine borç para verdi. Borçlunun zamanında geri ödeme yapamaması üzerine ikilinin arası bozuldu.

        BORÇLUSUNU FOSEPTİĞE ATTI

        AA'daki habere göre borcunu istemek için ilgiliyi otoparka çağıran alacaklı ile borçlu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından alacaklı, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna attı.

        2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

        Şikayet üzerine alacaklı durumundaki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        REKLAM

        SANIK TEMYİZE GİTTİ

        Suçun unsurlarının oluşmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

        YARGITAY KARARI ONADI

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

        TEMYİZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

        Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddine karar verildiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Habertürk Anasayfa