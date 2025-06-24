Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!

Antalya'da aralarında ticari ilişkileri bulunan iki kişiden biri, diğerine borç para verdi. Borçlunun zamanında geri ödeme yapamaması üzerine ikilinin arası bozuldu.

BORÇLUSUNU FOSEPTİĞE ATTI

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AA'daki habere göre borcunu istemek için ilgiliyi otoparka çağıran alacaklı ile borçlu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından alacaklı, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna attı.

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Şikayet üzerine alacaklı durumundaki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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SANIK TEMYİZE GİTTİ

Suçun unsurlarının oluşmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

TEMYİZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddine karar verildiği ifade edildi.