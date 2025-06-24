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        Haberler Gündem Bodrum’da görkemli kır düğünü

        Bodrum’da görkemli kır düğünü

        Zeynep Kaya ve Ahmet Çil çifti 400 davetlinin huzurunda dünyaevine girerken evlilik cüzdanını geline takdim eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın "Birbirinizi sevin ve sayın. Bunu yaptığınızda evliliğiniz sonsuza dek devam eder" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:15
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        Bodrum'da görkemli kır düğünü
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        Bodrum'da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, Gizlibahçe Kır Düğün Salonu, hafta sonunda görkemli bir etkinliğe sahne oldu.

        Zeynep Kaya ve Ahmet Çil çiftinin Gizlibahçe'deki düğününe 400 seçkin davetli katıldı.

        Zeynep ve Ahmet'in nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını geline takdim eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, çifte "Birbirinizi sevin ve sayın. Bunu yaptığınızda evliliğiniz sonsuza dek devam eder" sözleriyle nasihatte bulundu. Evlilik cüzdanını alan gelin hanımın cüzdanı havada sallamasıyla salonda büyük bir alkış koptu.

        Gecenin ilerleyen saatlerine kadar gelin ve damadın arkadaşları sahneden inmedi, sergiledikleri performanslarla davetlileri coşturdu.

        Zeynep ve Ahmet'in bu mutlu gününe iş insanlarının yanı sıra siyasiler de yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yanı sıra, AK Parti Bodrum Hukuk ve Siyasi İşler Başkanı Veysi Gönenç ile Bodrum Belediye Meclis Üyesi Seha Ergene de düğüne katılanlar arasındaydı.

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