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        Haberler Bilgi Yaşam Bitkinlik değil, alarm sinyali: Tükenmişlik sendromunu nasıl fark ederiz?

        Tükendiğinizi hissediyorsanız yalnız değilsiniz: Tükenmişliğe dair her şey

        Birçok kişi farkında olmadan iş hayatında sessizce tükeniyor. Uzun mesailer, belirsiz sorumluluklar ve duygusal yıpranma bir araya geldiğinde, beden ve zihin pes edebiliyor. Peki bu sendrom nasıl anlaşılır, kimler risk altında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:30
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        İş yerinde yaşanan stresin birikimi, sonunda hem bedeninizi hem ruhunuzu tüketebilir. Tükenmişlik sendromu günümüzde giderek artan bir sorun. Hangi meslek grupları daha çok etkileniyor? Belirtileri neler? Kurtulmak mümkün mü?

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        TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

        Tükenmişlik sendromu, bireyin uzun süreli stres altında zihinsel ve fiziksel olarak yıpranması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Kişi, zamanla enerjisini yitirir, motivasyonu düşer ve hem iş hem de özel hayatında ciddi bir tatminsizlik yaşar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu durumu modern çağın yaygın bir sorunu olarak tanımlamış, iş hayatıyla doğrudan ilişkili bir sendrom olarak değerlendirmiştir. Ancak bu durum henüz tıbbi bir hastalık olarak sınıflandırılmamıştır.

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        TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ

        Tükenmişlik, fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtilerle kendini gösterir. İşte bu belirtilerden bazıları:

        1. FİZİKSEL BELİRTİLER

        - Sürekli yorgunluk hissi

        - Uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte zorlanma

        - İştah değişiklikleri

        - Baş, sırt veya kas ağrıları

        2. DUYGUSAL BELİRTİLER

        - Motivasyon kaybı

        - Kendi yeterliliğinden şüphe duyma

        - Yalnızlık, değersizlik ya da başarısızlık hissi

        - Genel olarak hayattan keyif alamama

        3. DAVRANIŞŞSAL BELİRTİLER

        - Sosyal ilişkilerden uzaklaşma

        - Sorumluluklardan kaçınma

        - İş ortamında öfke patlamaları veya tahammülsüzlük

        TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN NEDENLERİ

        Tükenmişlik sendromu genellikle birden fazla etkenin birleşimiyle ortaya çıkar. En yaygın nedenler şunlardır:

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        1. ZAMAN BASKISI VE AŞIRI STRES

        Gün içinde yetiştirilmesi gereken işler, bitmek bilmeyen toplantılar ve zamanla yarışmak, stresin kronik hale gelmesine neden olabilir.

        2. YÖNETİCİ DESTEĞİ EKSİKLİĞİ VE MOBBİNG

        Yöneticiden beklenen destek ve açık iletişim eksikliği, çalışanların yalnız hissetmesine yol açar. Ayrıca mobbinge maruz kalmak da tükenmişliği derinleştirebilir.

        3. ROL BELİRSİZLİĞİ

        Kendisinden ne beklendiğini net olarak bilmeyen çalışan, sürekli bir huzursuzluk içinde olur. Bu durum zamanla motivasyonu ve verimliliği azaltır.

        4. AŞIRI VE YÖNETİLEMEYEN İŞ YÜKÜ

        Kişi kendini iş yükünün altında ezilmiş hissederse, bu durum çaresizlik ve umutsuzluk duygularını beraberinde getirebilir.

        5. HAKSIZ MUAMELE

        İş yerinde ayrımcılık, adaletsizlik veya kötü muameleye maruz kalmak, kişinin psikolojik sınırlarını zorlar ve tükenmişliği tetikler.

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        TÜKENMİŞLİK SENDROMU KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

        Tükenmişlik sendromu, her meslek grubunda ortaya çıkabilir. Ancak bazı meslekler bu duruma daha yatkındır:

        - Sağlık Çalışanları: Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelleri yoğun tempoda ve duygusal olarak zorlu şartlarda çalıştıkları için risk altındadır.

        - Öğretmenler: Eğitimcilik mesleği, sürekli planlama, öğrenciyle iletişim ve çok yönlü sorumluluk gerektirdiğinden dolayı yıpratıcı olabilir.

        - Yöneticiler ve İş Dünyası Profesyonelleri: Karar verme baskısı ve uzun mesai saatleri tükenmişliğe yol açabilir.

        - Sosyal Hizmet Uzmanları: Toplumla doğrudan çalışan kişilerde duygusal yük çok yüksek olduğundan tükenmişlik yaygındır.

        - Acil Müdahale Ekipleri: Polisler, itfaiyeciler ve ambulans personeli gibi ilk müdahale ekipleri, yüksek riskli ve stresli ortamlarda çalıştıkları için tükenmişliğe açıktır.

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        - Yardım Kuruluşu Çalışanları: Başkalarının sorunlarını sürekli dinleyen ve çözmeye çalışan bireylerde duygusal tükenmişlik gelişebilir.

        TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDAN KURTULMANIN YOLLARI

        Tükenmişlik sendromunu aşmak, bilinçli yaşam değişiklikleri ve psikolojik destekle mümkündür. İşte bu süreci kolaylaştıracak öneriler:

        - Hayatınızdaki öncelikleri gözden geçirin. Gerçekten önemli olan konulara odaklanın.

        - Sevdiklerinizle vakit geçirin. Aile ve arkadaş desteği, duygusal iyileşmenin en önemli kaynaklarındandır.

        - Duygularınızı paylaşın. İçinize atmak yerine, güvenilir biriyle konuşun.

        - Düzenli egzersiz yapın. Fiziksel aktivite stresi azaltır ve mutluluk hormonlarını artırır.

        - Gün içinde küçük molalar verin. Sürekli çalışmak yerine, kısa nefes araları vererek verimliliğinizi koruyun.

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        - Uyku düzeninize dikkat edin. Her gece 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

        - Sağlıklı beslenin. Dengeli beslenmek vücudun direncini artırır.

        - Hobi edinin. Kitap okumak, müzik dinlemek, resim yapmak gibi aktiviteler ruh halinizi iyileştirir.

        - Gerektiğinde profesyonel destek alın. Psikolog veya terapist yardımı almak, süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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