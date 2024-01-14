BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1, 2 ve 3. sınıflar düzeyinde uygulanan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılmaktadır. Peki, "BİLSEM başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?" İşte BİLSEM sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...