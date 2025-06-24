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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!

        Bartın'da, kendisine beyzbol sopasıyla saldırıp yaralayan komşusu 35 yaşındaki İsmail Ö.'yü tabancayla vurarak ağır yaralayan 40 yaşındaki Muhammet Kızılayoğlu, tutuklandı. Öte yandan İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak da Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:51
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        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
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        Bartın'da olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne Muhammet Kızılayoğlu (40) ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı.

        BEYZBOL SOPASIYLA BAŞINA VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı.

        ARAÇTAN SİLAHINI ALIP VURDU

        Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI

        Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
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        #bartın
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