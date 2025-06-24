Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!

Bartın'da olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne Muhammet Kızılayoğlu (40) ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı.

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BEYZBOL SOPASIYLA BAŞINA VURDU DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı.

ARAÇTAN SİLAHINI ALIP VURDU Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. REKLAM

BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası! Haberi Görüntüle