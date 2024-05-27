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        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde sahili işgal eden siteye tepki

        Beylikdüzü'nde sahili işgal eden siteye tepki

        İstanbul Beylikdüzü'nde sahil yolunu işgal eden siteye vatandaşlar tepki gösterdi. Site nedeniyle sahil şeridine giremeyen vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:06
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          Yaz aylarının gelmesiyle, gözler bir kez daha sahil kenarlarındaki işgallere çevrildi.

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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada deniz kenarını işgal eden yapılara izin vermeyeceklerini ve sıkı bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

          Türkiye'nin birçok sahil bölgesinde yaşanan işgallerin bir örneği de İstanbul Beylikdüzü'nde ortaya çıktı.

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          Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir site, vatandaşların yürüyerek sahile gidebileceği tek yürüyüş noktasını çit ve duvar örerek kapattı. 

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          Sitenin yürüyüş yolunu kapatması nedeniyle vatandaşlar kumsala inemedi. Kıyı işgali havadan görüntülendi. Görüntülerde, sitenin Yaşam Vadisi'nden sahile tek iniş yolu olan alanı çitlerle kapattığı görüldü.

        • 5

          Derya Uzunköprü isimli mahalle sakini, "Burayı yürüyüş yapmak için kullanan çok sayıda vatandaş var. Ben de onlarda biriyim. Temiz bir hava almak istiyoruz ama yaya yolunu da kapattıkları için kumsala ulaşamıyoruz. Bu müdahale edilmesi gereken bir sorun" ifadelerini kullandı.

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          Bir başka mahalle sakini ise "Biz ailece hafta sonları gelip yürüyüş yapıyoruz. Sahile inen bir parkur var ama sol tarafta siteler burayı kapatmış durumda. Aynı zamanda atıl bir durumda burası. Herhangi bir şekilde yararlanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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