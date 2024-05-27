Beylikdüzü'nde sahili işgal eden siteye tepki

Derya Uzunköprü isimli mahalle sakini, "Burayı yürüyüş yapmak için kullanan çok sayıda vatandaş var. Ben de onlarda biriyim. Temiz bir hava almak istiyoruz ama yaya yolunu da kapattıkları için kumsala ulaşamıyoruz. Bu müdahale edilmesi gereken bir sorun" ifadelerini kullandı.