Betül Demir, Galatasaray Futbol Kulübü'nün 25'inci şampiyonluk kutlamalarında
Galatasaray Futbol Kulübü'nün 25'inci şampiyonluk kutlamalarında Fethiye'de sevenleriyle bir araya gelen Betül Demir, şampiyonluk kupasının sahneye getirilmesiyle kupayı kaldırdı
Giriş: 24.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:07
Betül Demir, Galatasaray Futbol Kulübü'nün 25'inci şampiyonluk kutlamalarında Fethiye'de sevenleriyle bir araya geldi.
Şampiyonluk kupasının sahneye getirilmesiyle Demir, kupayı kaldırdı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ