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        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Yeni bir aşka yelken açan Bestemsu Özdemir, sevgilisiyle ilk kez Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:36
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        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
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        Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz, Aralık 2024'te ayrıldı. Özdemir, ayrılıkla ilgili soruya şöyle cevap vermişti; "Çok da konuşmaya gerek yok. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim."

        "Ayrıldık"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle ilk kez Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Özdemir, basın mensuplarını görünce hızlı bir şekilde otomobiline yöneldi.

        "AŞKIM SEN ANLAT"

        Otomobiline binince gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bestemsu Özdemir, "Aşk nasıl başladı?" sorusuna; "Nasıl tanıştık aşkım, sen anlat" dedi.

        "EVLİLİK SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR KURUM"

        Bestemsu Özdemir daha sonra "Evliliğe bakış açınız nedir?" sorusuna ise "Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum" yanıtını vermekle yetindi. Bestemsu Özdemir'in sevgilisi ise "Buradan nikah dairesine" diyerek espri yaptı. Aşıklar daha sonra oradan ayrıldı. Özdemir'in yeni sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

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        #Bestemsu Özdemir

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