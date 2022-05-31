Takviyeleri stoper ve hücum bölgesine yapacak olan Beşiktaş, 1'i yerli olmak üzere en az 2 stoper, 2 kanat ve 1 santrforu kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Alınacak santrfor sayısının 2'ye çıkma ihtimali de bir hayli kuvvetli.