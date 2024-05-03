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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Haberleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan siyah- beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak 4. olarak Avrupa'da sahne almayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:49
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle Al- Musrati forma giyemezken, Rizespor cephesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Futbolseverler mücadele ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma (bugün) 20.00'de başlayacak.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Semih, Cenk

          Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

        • 4

          BEŞİKTAŞ SON DURUM

          Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden sahadan 2-1 mağlup ayrılan siyah- beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında mutlak galip gelerek ligi 4. sırada bitirip önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayı hedefliyor.

        • 5

          RİZESPOR SON DURUM

          İlhan Palut yönetiminde başarılı bir grafik çizen Karadeniz ekibi 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Rizespor'un Beşiktaş karşısında oynadığı son 10 maçta galibiyeti bulunmuyor.

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