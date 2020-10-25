Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tüzünataç, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, "Her şey yolunda. Biraz dolaşmaya çıktım" diyerek, evinin yolunu tuttu.