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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf: Leyla ile sabah kahvesi - Magazin haberleri

Bergüzar Korel: Leyla ile sabah kahvesi

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bodrum tatilini sürdüren 38 yaşındaki ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç'in göbeğine sarıldığı fotoğrafı, "Leyla ile sabah kahvesi" ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı

12.07.2021 - 12:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Korel ve Ergenç, şu sıralar üçüncü bebekleri Leyla için gün sayıyor.

  • "LEYLA İLE SABAH KAHVESİ"

    Tatil sezonunu Bodrum'da açan çiftten yeni fotoğraf geldi. Korel ile Ergenç, yakın arkadaşları Esra Erol'a poz verdi. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin bir hayli neşeli olduğu görüldü. Leopar desenli bir bikini giyen Korel, eşinin göbeğine sarıldığı bu fotoğrafı, "Leyla ile sabah kahvesi" notuyla yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri ünlü çiftin bu gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

  • Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel, önceki gün de yakın dostları Hatice Şendil ve Esra Erol'a poz vermişti.

  • Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

  • "ALLAH BİLİYOR; ÇOK İSTEDİM"

    Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini, "Allah biliyor; çok istedim. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız... Herkes... Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun... E biri de kız olsun... Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı... Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı, birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı... Sözleştik... Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp, eğleneceğiz Allah nasip ederse... Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle..." sözleriyle duyurmuştu.

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