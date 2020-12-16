"HUNİ TAKIP, GEZMEME ÇOK AZ KALDI"

25 yaşındaki Yenenler, yeni karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü:

24+3 göbüşü... Biraz sohbet edelim. Bu sıralar çok yoruluyorum aslında bu haftalar kolaydır ama bende aşırı bir uyku hali, aşırı bir yorgunluk, inanılmaz bir baş ağrısı... Kuzey de çok çok çok yardımcı oluyor sağ olsun. Huni takıp, gezmeme çok az kaldı. Sizde durumlar ne? Bir de tutulma mutulma bir şeyler vardı. Ooo, her şey süper.