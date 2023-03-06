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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023 | En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşın!

En güzel, resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Berat Kandili mesajları, Şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edilecek olan kandil için araştırılmaya başlandı. Bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek olan Berat Gecesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve SMS yoluyla 'Hayırlı Kandiller' ve 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' sözlerini paylaşacaklar. İşte, En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri çeşitleri...

Giriş: 06.03.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları araştırmaları 6 Mart gecesi idrak edilecek olan kandil öncesinde hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği Berat Gecesi'nde Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak için ibadetler yapılacak. Kur'an-ı Kerim'in Hz.Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede sevdiklerine 'Hayrlı Kandiller' ve 'Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler en güzel, resimli Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2023 yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri...

  • BERAT KANDİLİ MESAJLARI

    Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

  • Bu gece dualarımızın kabul olacağı mübarek bir gece. Rabbim bizleri günahlardan arındırsın ve affetsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Berat Kandili'nin mübarek gecesi dualarımızın kabul olması dileğiyle, tüm İslam aleminin bu özel gününü kutlarım.

  • Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu olan bu mübarek gecede, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allah'ın rahmeti ve merhametiyle dolu bu mübarek gecede, dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir gece olan Berat Kandili'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller.

  • RESİMLİ KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Allah'ın affına sığınarak dualarımızı edelim. Berat Kandili'nde günahlarımızdan arınmak için bu mübarek gecede dua edelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Bu mübarek gecede, Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir gece geçirmenizi temenni ediyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allah'ın lütfu ve keremiyle dolu bu mübarek gecede, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutlarım.

  • Allah'ın affına sığınarak günahlarımızdan arınmak için dualarımızı edelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Mübarek Berat Kandili'nde Allah'ın lütfu ve keremiyle dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.

  • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun. 

  • Berat Kandili, affın ve mağfiretin bol olduğu bir gecedir. Tüm günahlarımızdan arınarak, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamak dileğiyle.

  • BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ

    Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

  • Berat Kandili, günahlarımızdan arınarak, temiz bir kalp ve huzurlu bir hayat sürmeyi amaçladığımız mübarek bir gecedir. Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin."

  • Berat Kandili, affın ve mağfiretin bol olduğu mübarek bir gecedir. Allah tüm dualarımızı kabul etsin, bizi affetsin ve huzurlu bir hayat yaşamayı nasip etsin.

  • Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

  • RESİMLİ KANDİL MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

    Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

  • Berat Kandili, Allah'ın lütfu ve merhametinin bolca yaşandığı, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Allah'ın rızasına uygun yaşamayı, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat sürmeyi nasip etsin.

  • Berat Kandili, Allah'ın rahmet kapılarının ardına açıldığı, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

  • Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

  • Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Berat Kandili, affın ve mağfiretin bol olduğu bir gecedir. Tüm günahlarımızdan arınarak, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamak dileğiyle.

  • Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

  • Berat Kandili, rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bir gecedir. Dualarımızın kabul edildiği bu mübarek gecede, tüm günahlarımızdan arınarak Allah'ın affına sığınalım.

  • Allah'ın rahmeti ve mağfireti, Berat Kandili'nde bolca üzerimize yağsın. Dualarımız kabul, günahlarımız affedilsin. Hayırlı kandiller.

  • Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

  • Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

  • Berat Kandili, kulun Rabbine yakın olduğu, günahların affedildiği bir gecedir. Tüm günahlarımızdan arınarak, temiz bir kalp ve huzurlu bir hayat dileğiyle.

  • Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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