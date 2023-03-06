En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları araştırmaları 6 Mart gecesi idrak edilecek olan kandil öncesinde hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği Berat Gecesi'nde Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak için ibadetler yapılacak. Kur'an-ı Kerim'in Hz.Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede sevdiklerine 'Hayrlı Kandiller' ve 'Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler en güzel, resimli Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2023 yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri...