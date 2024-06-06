Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bengisu Apak: Cem Yılmaz ilk sahnemde destek verdi - Magazin haberleri

        Bengisu Apak: Cem Yılmaz destek verdi

        Bengisu Apak, komedyen Cem Yılmaz'ın komedyenliğe dair kendisine verdiği destek ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Cem Yılmaz ilk gösterime geldi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; komedyen Bengisu Apak, Kuruçeşme'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Apak, "Çalışmalarımız devam ediyor. Ben uzun süredir yazdığım bir stand - up'ı yapıyorum. Eşim Sarp da bana destek oluyor sağ olsun. Mizahşördür Sarp Bey de. Çok komik bir insan" diyerek güldü.

        • 2

          Bengisu Apak, ilk gösterisinde Cem Yılmaz'ın kendisini seyretmek için gösterisine gelmesi hatırlatılması üzerine; "Bu harika bir şey. Bizim çocukluğumuzda hayranı olduğumuz bir karakter Cem Yılmaz. İlk gösterime de o geldi. Hep destek verdi o gün, 'Çok güzel geçecek' dedi sürekli" ifadelerini kullanarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

        • 3

          Ailece yaz boyunca Çeşme'de olacaklarını söyleyen Bengisu Apak; "Biz önümüzdeki haftalarda Çeşme'ye gideriz artık ve eylül ayına kadar daha dönmeyiz. Orada da güzel vakit geçiriyoruz. Keyif alıyoruz. Bodrum'da ve Çeşme'de yine gösterilerimiz olacak ama" dedi.

        • 4

          "HAYALİM ESNAF OLMAK"

          Bengisu Apak, ayrıca gazetecilerin,"Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna ise "Bırakabilirim vallahi. Benim zaten hayalim esnaf olmak. Bir tane kafe de açabilirim, önüne de sandalye de atarım. Belli olmaz ben devam da etmeyebilirim. Şaka bir yana belki çekilirim belki devam ederim. Bunu bilemeyiz" yanıtını verdi.

        • 5

          2018'de evlendiği Sarp Apak ile mutlu bir evlilik sürdüren Bengisu Apak'ın, Güney adında bir oğlu bulunuyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Putin'den önemli açıklamalar
        Putin'den önemli açıklamalar
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Habertürk Anasayfa