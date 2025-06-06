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        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAMIN 2. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 7 HAZİRAN 2025: Altında son durum ne? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları 7 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:35
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