Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAMIN 1. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 6 HAZİRAN 2025: Altında son durum nedir? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Bayramın 1. günü altın fiyatları 6 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Haziran 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde altın fiyatları alış-satış tablosu hem hediyelik hem de yatırım amaçlı altın almak isteyenler tarafından inceleniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Habertürk Anasayfa