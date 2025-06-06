Bayramın 1. günü altın fiyatları 6 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Haziran 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde altın fiyatları alış-satış tablosu hem hediyelik hem de yatırım amaçlı altın almak isteyenler tarafından inceleniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!
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Kurban Bayramı’nın ilk günü altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram döneminde hediyelik ve yatırım amaçlı talebin artmasıyla altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Bu sebeple ‘’Bayramın 1. günü altın fiyatları ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın kaç lira? İşte 6 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.248,01
Satış: 4.248,49
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.362,81
Satış: 3.363,42
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.796,82
Satış: 6.946,28
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.187,27
Satış: 27.700,16
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.504,00
Satış: 27.845,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.551,16
Satış: 13.892,57
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.187,27
Satış: 27.700,16
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.189,18
Satış: 28.900,61
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.309,53
Satış: 3.278,22
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.848,48
Satış: 4.075,48
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.547,00
Satış: 69.719,00
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