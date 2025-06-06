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        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAMIN 1. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 6 HAZİRAN 2025: Altında son durum ne? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Bayramın 1. günü altın fiyatları 6 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Haziran 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde altın fiyatları alış-satış tablosu hem hediyelik hem de yatırım amaçlı altın almak isteyenler tarafından inceleniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:25
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