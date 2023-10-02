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        Haberler Magazin Başkent Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Başkent Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Ankara durağı olan Başkent Kültür Yolu Festivali, 16 Eylül tarihinden başlayarak 1 Ekim'e kadar hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere doyumsuz bir kültür ve sanat deneyimi yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:36
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        • 1

          CSO ADA ANKARA’DA MUHTEŞEM KONSERLER
          Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni kuşağın hızla yükselen ve en çok aranan isimleri arasında yer alan çellist Jamal Aliyev ile birlikte Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da sanatseverle buluştu. İlginin büyük olduğu Festival Gala Konseri’nde, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO; Prokofiev, Bach, Paganini, Handel, Popper’dan eserler ile Gustav Holst’un Gezegenler süitini seslendirilerek müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Afrika pop sahnesinin en özgün isimlerinden, Senegalli multi-enstrümanist müzisyen ve söz yazarı Cheikh Lô da, 29 Eylül Cuma Akşamı CSO Ada Ankara’ya konuk oldu. Festivalin en özgün gecelerinden biri olan konserde; Afrika melodileri ve geleneksel Burkinabé müziğini Küba esintileri ile harmanlayan Lô; mbalax, reggae ve soukous etkilerinin bir karışımı olarak tanımlanan kendi tarzı ile sanatseverle buluştu. Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ise Carl Orff’un insana ve hayata dair zengin ritmik ögelerle bezeli kült eseri 'Carmina Burana' ile 30 Eylül’de görkemli bir konser verdi.

        • 2

          ANKARA’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
          Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde konser veren ünlü isimler, binlerce izleyene unutulmaz akşamlar yaşatıyor. Bugüne kadar Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Konya ve Gaziantep’te düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri konserlerinde vatandaşlar, hayranı olduğu sanatçıyı dinleme fırsatı buldu… Ankara’da ise Başkent Festival Park Alanı’na kurulan sahnede Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Alişan, Murat Dalkılıç İkilem, Blok3, Ankaralı Sanatçılar, (Hüseyin Kağıt, Özgürcan Çoban, İbocan, Mehmet Demirtaş), Göksel, Resul Dindar, Bengü, Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı.

        • 3

          GEZİ ROTALARIYLA ANKARA TURLARI
          Başkent Kültür Festivali kapsamında; 7 camii, 3 türbe, 1 kilise ve 1 tapınaktan oluşan İnanç Rotası üzerinde, Ankara'nın tarihi katmanlarını ve çok kültürlü yapısını yansıtan dini mekanlar yer aldı. İnanç Rotası turları festival süresince Cenabi Ahmet Paşa Camii'nden başlayarak ziyaretçileri muhteşem bir yolculuğa çıkardı. Cumhuriyet Dönenimi Yapıları Rotası ise ziyaretçileri Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Binası'ndan başlayarak Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uzanan 24 farklı mekanda Cumhuriyet tarihinin izini sürdü.

        • 4

          ÖNE ÇIKAN SERGİLER VE ETKİNLİKLE
          Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca; 'Bir Hayalin İnşası' isimli dijital sergi Anıtkabir’de sergilendi. CSO Ada Ankara Fuaye alanında, Refik Anadol’un, yapay zekayı Rönesans dönemine ait eserlerin görselleriyle eğiterek oluşturduğu 'Rönesans Rüyaları' dijital veri heykeli yer aldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı’na ithafen; Türk görsel sanatlar tarihinin en önemli sanatçılarının eserlerinden özel bir seçki ile oluşturduğu "Cepheden Cumhuriyet’e Yüzyılımız” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde sergilenen, Ressam Zeki Faik İzer’in 'Paris, İstanbul, Nice' başlıklı sergisinde ziyaretçiler İzer’in eserlerini yakından inceleme fırsatı yakaladı. 'Bu Günün Gençleri Yarının Sanatçıları' konseptli “Fresh Ankara 2.Çağdaş Sanat Sergisi” Ankara Atatürk Kültür Merkezinde, festival sonuna kadar ziyarete açık kaldı. Maçka Sanat Galerisi’nin 'Neredeyiz?' başlıklı sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliği ve ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Festival boyunca ayrıca 'Açık Çarşı Geleneksel El Sanatları Atölyeleri', Ankara Kale Kapısı’nda gerçekleşirken “'iraat Bankası Müzesi' gezileri yapıldı. Ankara Etnografya Müzesi fuaye alanında ise 'Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler' sergisi yer aldı.

        • 5

          FESTİVALİN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI
          Başkent Kültür Yolu Festivali çocukları da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturdu. Başkent Millet Bahçesi çocuk etkinlik alanında çocuk atölyeleri, sahne gösterileri, çocuk oyunları ve atölyeleri gibi etkinlikler festival boyunca yer aldı.

        • 6

          İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile 15 Ekim'e kadar sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 14 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu ile yoluna devam ederken, İzmir ve Antalya’daki festivallerin ardından toplam 11 şehirde düzenlenerek sona erecek.

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