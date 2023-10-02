Başkent Kültür Yolu Festivali sona erdi

CSO ADA ANKARA’DA MUHTEŞEM KONSERLER

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni kuşağın hızla yükselen ve en çok aranan isimleri arasında yer alan çellist Jamal Aliyev ile birlikte Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da sanatseverle buluştu. İlginin büyük olduğu Festival Gala Konseri’nde, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO; Prokofiev, Bach, Paganini, Handel, Popper’dan eserler ile Gustav Holst’un Gezegenler süitini seslendirilerek müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Afrika pop sahnesinin en özgün isimlerinden, Senegalli multi-enstrümanist müzisyen ve söz yazarı Cheikh Lô da, 29 Eylül Cuma Akşamı CSO Ada Ankara’ya konuk oldu. Festivalin en özgün gecelerinden biri olan konserde; Afrika melodileri ve geleneksel Burkinabé müziğini Küba esintileri ile harmanlayan Lô; mbalax, reggae ve soukous etkilerinin bir karışımı olarak tanımlanan kendi tarzı ile sanatseverle buluştu. Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ise Carl Orff’un insana ve hayata dair zengin ritmik ögelerle bezeli kült eseri 'Carmina Burana' ile 30 Eylül’de görkemli bir konser verdi.