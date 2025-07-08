Barış Falay'ın sığ sudaki derin aşkı

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; her yıl yaz sezonunu, Çeşme Alaçatı'daki evinde geçiren Barış Falay ile eşi Esra Ronabar, bir plajda görüntülendi.

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Plaja günün geç saatlerinde giden Barış Falay ile Esra Ronabar, vakit kaybetmeden denize girdi. Birbirlerini öperek uzun süre denizde kalan çift, suyun içinde yaptıkları komik hareketlerle objektiflere yansıdı. Falay, denizden çıkarken Ronabar, yüzmeye devam etti.