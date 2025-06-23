İş insanı kazada hayatını kaybetti!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Zeytinyağı ticaretiyle uğraşan iş insanı 36 yaşındaki Murat Ustalı, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi 33 yaşındaki Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Balıkesir'de kaza, 01.25 sıralarında Cunda- Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi.
İKİ KEZ DUVARA ÇARPTI
Zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Murat Ustalı'nın (36) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir marketin duvarına, ardından da bir evin duvarına çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti.
EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan Murat Ustalı'nın eşi Naz Ustalı (33) ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.