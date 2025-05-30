Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Zelenskiy ile görüşmesinden önce Kiev'de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha​​​​​​​ ile görüştü ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız." dedi. Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha​​​​​​​ ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da Haberi Görüntüle

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kritik bir yol ayrımına" yaklaşıldığına ve 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine işaret eden Fidan, "Müzakerelerin başında işaret ettiğim üzere, önümüzde iki yol bulunmakta. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Fidan, İstanbul'daki barış müzakerelerinin yeni bir başlangıç olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması, müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı. Biz İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.