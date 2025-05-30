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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da: "İstanbul görüşmesi taçlanabilir" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da

        Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:46
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        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

        "YA SAVAŞ YA KALICI BARIŞ"

        İki bakan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. "Daha güzel günlerde de burada olmanın ümidiyle bu ziyareti yapıyorum. Buraya Moskova'dan geldim, gözlemlerimi paylaştım. Bugün Sayın Zelenskiy tarafından da kabul edileceğim." sözleriyle ifadelerine başlayan Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

        "İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz."

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        "İSTANBUL'DAKİ YAKALANAN İVMENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

        Rusya-Ukrayna taraflarının İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerine ilişkin ise, "Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" dedi.

        Ayrıca Bakan Fidan, "Biz müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz." dedi.

        Ukrayna'daki savaşın Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili birtakım soruları gündeme getirdiğini ve ABD Başkanı Trump'ın yönetime gelmesiyle Avrupa-ABD ilişkilerinde soru işaretlerine neden olan yeni bir denklemin ortaya çıktığını kaydeden Fidan, "Ama biz Türkiye olarak hep şu odağı koruduk: Savaşta yok olan şehirler, Ukrayna şehirleri; ölen insanlar, Ukrayna askerleri. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı tesiri durdurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "Liderler zirvesi ne zaman olur?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Ukrayna'nın NATO meselesi çok ciddi bir tartışma meselesi. Avrupa'nın Amerika'nın ve Türkiye'nin pozisyonu önemli. Rusya'daki görüşmelerimde bu konu gündeme gelmedi, görüşmeler devam edecek." dedi.

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        #Hakan Fid
        #Ukrayna
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