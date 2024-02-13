'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler...
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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı, 'Bahar: Uyanmaya hazır mısın?' adlı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.
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‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 1'inci bölümünde; Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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'BAHAR' (DEMET EVGAR)
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'EVREN' (BUĞRA GÜLSOY)
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'NEVRA' (HATİCA ASLAN)
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'RENGİN' (ECEM ÖZKAYA)
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'TİMUR' (MEHMET YILMAZ AK)