Bahar 15. bölüm yayınlandı! Bahar 15. son bölüm full izle
SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar 15. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Timur Yavuzoğlu gibi isimlerin yer aldığı başarılı kadrosu ile dikkat çekiyor. Bahar 15. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölümde yaşananlar...
- 1
SHOW TV'de her hafta salı akşamı 20.00'de izleyicisi ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 15. son bölüm izle ekranı haberimizde...
- 2
BAHAR 15. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 15. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
- 3
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye gelir.Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz!Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkında ki gerçeği öğrenir!
-
- 4
Ayhan, Bahar’a, Aziz Yavuzoğlu’nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar’ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir.Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer!Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.
- 5