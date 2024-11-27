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        Haberler Bilgi Magazin Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 26. bölüm izle | Bahar son bölüm tek parça, kesintisiz, reklamsız, HD seyret

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' son bölümde neler oldu? Bahar 26. bölüm izle

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm siteye yüklendi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Bahar 26. bölümü tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link ve bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:32
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        • 1

          Show TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yine aynı anda birçok duyguyu yaşatan yeni bölüm siteye yüklendi. İşte, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 26. bölüm kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz Show TV linki...

        • 2

          BAHAR 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 26. bölümünde; Bahar’ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar’ı karşı karşıya getirir.

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Efsun’un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin’in şüphelerinin hedefi olur.

        • 4

          Evren’in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir.

        • 5

          İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras’ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir.

        • 6

          Gizli gizli görüşen Cem ve Umay’ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

        • 7

          BAHAR 26. BÖLÜM İZLE

          Dün akşam Show TV'de ekrana gelen Bahar yeni bölümü aşağıdaki linkten kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.

          BAHAR 26. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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