Bahar bu akşam var mı, yok mu sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Show TV ekranlarının sevilen dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı dizisi MF Yapım imzası taşımaktadır. Peki, "Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...