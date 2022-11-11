Anne-oğul alışverişte

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Azra Akın ile oğlu Demir, oyuncak mağazalarını gezerek birlikte zaman geçirdi.

Muhabirler görüntülendiğini fark eden Azra Akın'ın arkasına saklanan Demir'e, "Nasılsın?" sorusunu yöneltti. Araya giren Akın, "Konuşmak istemiyor, yaşam alanına girmeyelim" diyerek, müdahale etti.