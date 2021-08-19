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Sığınak olarak kullanılıyordu! Yerin altındaki gizemli şehir - Haberler

Aziz Mercurius yer altı şehri, tarih yolculuğuna çıkartıyor

Hıristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılan Aziz Mercurius yer altı şehri tarihi yolculuğa çıkarıyor. 7 katlı olduğu tahmin edilen yer altı şehri kilise ve 37 mezar barındırıyor

19.08.2021 - 12:37 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius yer altı şehri, kilisesi, toplu mezarları, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri ve ambar damları gibi 40 yaşamsal alanıyla dikkat çekiyor.

     

  • Kapadokya bölgesinde Hıristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılan yer altı şehrinde, 2011'de başlanan kazı çalışmaları 2016'da 3 katının temizlenmesiyle sona erdi.

     

  • AA'nın haberine göre 7 katlı olduğu tahmin edilen ve benzerlerinden farklı olarak içerisinde kilise ve 37 mezar barındıran yer altı şehrini, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 30 bin turist ziyaret etti.

     

  • Saratlı Beldesi Belediye Başkanı Zeki Türker, bölgede çok sayıda yer altı şehri bulunduğunu, beldelerinde Kırkgöz ve Aziz Mercurius yer altı şehrinin olduğunu söyledi. Yer altı şehrinin 7 katlı olduğunu ancak 3 katını turizme kazandırdıklarını anlatan Türker, şöyle konuştu:

     

  • "Yer altı şehrinde mutfak, içme suyu kuyusu, mezarlar, kilise gibi yaşamsal odalar var. Yer altı şehrinin içerisinde 37 bebek mezarı bulunuyor. Bunlar turistlerin çok ilgisini çekiyor. Döneminde bir çok kişi bu yer altı şehrinden çıkmadan 6 ay yaşayabiliyormuş. Yer altı şehrimiz 40 gündür yoğun turist ağırlıyor. Günde yaklaşık bin 100- bin 200 kişi ziyaret ediyor. Genellikle Rusya ve Ukrayna'dan misafirlerimiz geliyor. Kovid-19 öncesi Orta Doğu ülkelerinden çok turist geliyordu ancak bu dönem biraz azaldı. Avrupa ülkelerinden de epey turist geliyor. Buraya gelen misafirlerimiz tarihi yerinde öğrenecekler. Tüm vatandaşları burayı gezmeye davet ediyorum."

     

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