Azerbaycan'dan şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı | Dış Haberler

Azerbaycan'dan şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı | Dış Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Güler'e gönderdiği mesajda, 5 Türk askerinin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Hasanov, Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirttiği mesajında, "Teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima yanındayız ve sizi bütün gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şehit askerlere Allah’tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit! Haberi Görüntüle

KKTC'DEN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

Başbakan Üstel'den taziye KKTC Başbakanı Ünal Üstel de şehit olan askerler için yazılı bir mesaj yayımlayarak, daima ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı. Üstel, mesajında, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Acımız büyük, yüreğimiz Türkiye ile birlikte." ifadelerine yer verdi.