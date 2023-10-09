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        Haberler Magazin Ayşen İnci'ye Hindistan Film Festivali'nden ödül - Magazin haberleri

        Ayşen İnci'ye Hindistan Film Festivali'nden ödül

        Ayşen İnci, 'Bana Maviyi Anlat' filmiyle Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:51
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        Hindistan Film Festivali'nden ödül
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        Bu yıl sanat hayatının 49'uncu yılını dolduran tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşen İnci, senaryosunu ve yapımcılığını Fatih Zaman’ın üstlendiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Bana Maviyi Anlat' filmi ile Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Ödülü'ne layık görüldü.

        'Bana Maviyi Anlat' filminin en önemli yanı ise filmde görme, işitme, bedensel engelliler, down sendromlular ve MS hastalarının yer alması.

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        #ayşen inci
        #Hindistan Uluslararası Film Festivali

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