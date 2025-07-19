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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Aydınlıkevler’ 127. oyunla seyirci karşısında

        ‘Aydınlıkevler’ 127. oyunla seyirci karşısında

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler' 23 Temmuz Çarşamba günü Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde 127.oyununu sahnelemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:07
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        'Aydınlıkevler' 127. oyunla seyirci karşısında
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        ‘Aydınlıkevler’, 2025 yaz sezonunda Türkiye’nin dört bir yanındaki tiyatro tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek. Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ 23 Temmuz Çarşamba günü Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde 127. oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

        2022’de başlayan oyun yıldız kadrosu, etkileyici performansları, kalplere dokunan ve kahkahalara boğan hikayesiyle her sahnesinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kahkahası bol, nostaljisi yüksek oyun iİstanbul Maximum Uniq Açıkhava’nın ardından 11 Ağustos’ta Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda, 12 Ağustos’ta ise İzmir Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak. 'Aydınlıkevler’, 20 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Turne kapsamında 18 Eylül’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

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        Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği; Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı, Tuluğ Tırpan’ın orijinal besteleri ve Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleriyle de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

        OYUN TAKVİMİ

        TARİH: 23 Temmuz Çarşamba SAAT: 21.00 YER: Maximum Uniq Açıkhava

        TARİH: 11 Ağustos Pazartesi SAAT: 21.00 YER: Ayvalık Amfi Tiyatrosu

        TARİH: 12 Ağustos Salı SAAT: 21.00 YER: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

        TARİH: 20 Ağustos Çarşamba SAAT: 21.00 YER: Maximum Uniq Açıkhava

        TARİH: 18 Eylül Perşembe SAAT: 21.00 YER: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

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        #Maximum Uniq
        #bkm
        #demet akbağ
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