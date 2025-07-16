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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Sınavlara katılım gösterecek olan vatandaşlar AUZEF giriş belgesine erişmeye çalışıyor. İşte AUZEF bütünleme sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:21
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        • 2

          AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi belli oldu.

          Üniversitenin akademik takvime göre, AUZEF telafi sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi, akademik takvimin güncellediğini resmi internet adresi üzerinden duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

          "Değerli Öğrencilerimiz,

          12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir."

        • 3

          AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

          İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

          AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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