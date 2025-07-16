İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı