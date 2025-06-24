2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya geldi.

İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

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Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.